2020-07-13T07:27:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб назвал территории с новыми случаями коронавируса в Кузбассе

Лидером снова стал Междуреченск
Мария КОЛОСОВА
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Оперштаб назвал территории с новыми случаями коронавируса в КузбассеОперштаб назвал территории с новыми случаями коронавируса в КузбассеФото: Артем КИЛЬКИН
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Оперативный штаб Кузбасса назвал территории, где на утро 13 июля обнаружены новые случаи коронавируса. Лидером по заболевшим снова стал Междуреченск.

Согласно официальной сводке, за минувшие сутки заболело еще 50 человек. Из них 12 случаев выявили в Междуреченске, семь в Юрге, шесть в Кемерове, четыре – в Гурьевском муниципальном округе, три – в Анжеро-Судженске. Еще по два заболевших обнаружилось в Белове, Промышленновском муниципальном округе и Тисульском районе, по одному – в Березовском, Мысках, Прокопьевске, Имморском, Кемеровском, Тяжинском, Юргинском и Яйском муниципальных округах.

За минувшие сутки 45 пациентов выздоровели, их общее число на данный момент составляет 1173 человека. В больницах остается 1320 пациентов. Еще 7605 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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