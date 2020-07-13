В Кузбассе менеджер турфирмы присвоила 600 тысяч рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T10:49:32+03:00

За это ей пришлось предстать перед судом

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В Кузбассе менеджер турфирмы присвоила себе 600 тысяч рублей. За это она предстала перед судом.

44-летняя жительница Новокузнецка до осени прошлого года работала менеджером в одной из туристических фирм. Когда она решила расторгнуть договор о сотрудничестве с туроператором, то не стала отказываться от клиентов и продолжила «работу» с теми, кто хотел отдохнуть за границей.

-Она неправомерно брала с них деньги, обещая предоставить путевки во Вьетнам, Таиланд и Доминиканскую Республику. Ее жертвами стали шесть туристов из Новокузнецка и Мысков. Все они узнали о том, что заграничный отдых не состоится, лишь за несколько дней до запланированной даты вылета и обратились за помощью в полицию, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 600 тысяч рублей. эти деньги экс-менедежр присвоила себе вместо того, чтобы приобрести путевки.

Суд, изучив все материалы уголовного дела, назначил женщине два с половиной года условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, она должна вернуть деньги несостоявшимся туристам.

ИСТОЧНИК KP.RU