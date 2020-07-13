2020-07-13T11:19:43+03:00
Общество

В кузбасском заповеднике вылечили сбитую сильным ветром птицу

Пернатое уже вернули в привычную среду обитания
Мария КОЛОСОВА
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В кузбасском заповеднике вылечили сбитую сильным ветром птицу. Фото: Кузнецкий АлатауВ кузбасском заповеднике вылечили сбитую сильным ветром птицу. Фото: Кузнецкий Алатау
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В центре реабилитации «Крылья» заповедника «Кузнекий Алатау» вылечили пустельгу, которую сбило сильным ветром. Птица уже вернулась в привычную среду обитания.

Как рассказали жители Междуреченска, которые спасли пернатое, пустельгу сбило сильным порывом ветра, после чего она упала в кусты и запуталась в ветках. Птице помогли выбраться из западни, но взлететь она не смогла. Тогда было принято доставить пострадавшее пернатое в реабилитационный центр.

-По прибытию птица была осмотрена специалистами заповедника. К счастью, кроме незначительных ушибов, никаких серьезных ран и повреждений обнаружено не было. Пустельга пробыла несколько дней на реабилитации, после чего было принято решение ее выпустить, - рассказали в пресс-службе заповедника.

Перед выпуском пустельгу окольцевали, что позволит отслеживать ее перемещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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