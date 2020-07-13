На Кузбасском мосту в Кемерове появилась новая камера для фиксации нарушений

13 Июль 2020 2020-07-13T14:59:20+03:00

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В Кемерове, на Кузбасском мосту, появилась новая камера для фиксации нарушений правил дорожного движения. Она следит одновременно за всеми шестью полосами движения.

Как сообщили в областной ГИБДД, комплекс расположен на улице Терешковой на правобережной части моста. Он способен в автоматическом режиме выявлять нарушения скоростного режима, а также факты выезда автомобилей на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Одновременно ведется фиксация нарушений на всех шести полосах для движения.

- Скорость на данном участке ограничена до 40 километров в час, - отметили в ведомстве. - Обращаем внимание на то, что различные приспособления, такие как пленки, спреи, которые якобы препятствуют считыванию госномеров приборами фотофиксации, на самом деле неэффективны.

В ГИБДД также напомнили, что не следует изменять или снимать номера с машин в попытке затруднить идентификацию автомобиля. За это грозит штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение прав от одного до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU