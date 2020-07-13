2020-07-13T15:02:24+03:00
Общество

В аэропорту Кемерова пассажирку сняли с рейса из-за матов

Также ей назначили штраф
Мария КОЛОСОВА
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В аэропорту Кемерова пассажирку сняли с рейса из-за матовВ аэропорту Кемерова пассажирку сняли с рейса из-за матовФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В кемеровском аэропорту пассажирку сняли с рейса из-за матов. Также женщине придется выплатить штраф за свое поведение.

К сотрудникам транспортной полиции обратились сотрудники международного аэропорта имени Леонова с жалобой на одну из пассажирок, которая должна была лететь рейсом Кемерово - Москва.

Для разбирательств женщину доставили в линейное отделение полиции воздушной гавани. Как выяснилось, при прохождении вторичной регистрации на посадку у 23-летней жительницы Белова размер багажа превысил установленную авиакомпанией норму. На этот факт пассажирка отреагировала нецензурной бранью в присутствии других людей. Представитель авиакомпании принял решение об отказе ей в перелете по маршруту.

В отношении женщины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Суд Заводского района назначил ей штраф в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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