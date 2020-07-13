2020-07-13T14:16:18+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина напала с ножом на продавца магазина

Ее целью было ограбление
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе женщина напала с ножом на продавца магазинаВ Кузбассе женщина напала с ножом на продавца магазинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе вооруженная ножом женщина напала на продавца магазина. Ее целью было ограбление торговой точки.

Весной этого года полицейским Промышленновского района поступил сигнал, что вечером неизвестная напала на продавца местного магазина. Под видом покупательницы она пришла в торговую точку и после того, как отвлекла работницу, напала на нее сзади. Налетчица нанесла удар ножом в область левой лопатки, после чего похитила деньги из кассы и скрылась. Сумма причиненного ущерба составила 2700 рублей.

Работнице магазина понадобилась помощь медиков – у нее диагностировали проникающую колото-резаную рану, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Злоумышленницу сотрудники уголовного розыска задержали в Кемерове, где она находилась в гостях у знакомого.

-Следствием установлено, что разбойное нападение фигурантка совершила в поисках денег на алкоголь и сигареты. С места преступления она скрылась на такси, которое заказала заранее, а нож выбросила в поле по дороге в Кемерово, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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