Более 29 тысяч человек покусали клещи с начала сезона в Кузбассе

14 Июль 2020 2020-07-14T03:18:56+03:00

В Кузбассе клещи покусали более 29 тысяч человек с начала сезона Фото: Мария ЛЕНЦ

Из них более шести тысяч – это дети и подростки

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С начала сезона в Кузбассе клещи покусали уже более 29 тысяч человек. Почти четверть из них – дети и подростки.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 29 515 человек, из них детей и подростков до 17 лет – 6801 человек – это 23 процента от общей численности. Для сравнения, в 2019 году в то же время клещи покусали 27082 человек, из них 5628 детей.

- За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 441 человек, в том числе детей – 72, - добавили в ведомстве. - Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области.

ИСТОЧНИК KP.RU