Более 29 тысяч человек покусали клещи с начала сезона в Кузбассе
С начала сезона в Кузбассе клещи покусали уже более 29 тысяч человек. Почти четверть из них – дети и подростки.
Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 29 515 человек, из них детей и подростков до 17 лет – 6801 человек – это 23 процента от общей численности. Для сравнения, в 2019 году в то же время клещи покусали 27082 человек, из них 5628 детей.
- За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 441 человек, в том числе детей – 72, - добавили в ведомстве. - Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области.
ИСТОЧНИК KP.RU