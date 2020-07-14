2020-07-14T06:44:23+03:00
Общество

Индивидуальный предприниматель из Кузбасса скрыл 13,3 миллиона рублей налогов

Махинации с документами он безнаказанно проводил три года
Мария КОЛОСОВА
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Индивидуальный предприниматель из Кузбасса скрыл 13,3 миллиона рублей налоговИндивидуальный предприниматель из Кузбасса скрыл 13,3 миллиона рублей налоговФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе индивидуальный предприниматель скрыл от налоговой 13,3 миллиона рублей. Он безнаказанно проводил махинации с документами на протяжении трех лет.

По версии следствия, в период с января 2014 по декабрь 2016 года индивидуальный предприниматель, осуществляя оптовую торговлю пищевыми продуктами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Налоговую выгоду он получал от того, что неправомерно переносил часть выручки на подконтрольные организации, где действовала упрощенная система налогообложения.

- Эти нарушения выявлены сотрудниками полиции, материалы переданы в следственные органы. В рамках расследования уголовного дела будет изучена финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства, - сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Также в ходе следствия предстоит принять меры по возмещению ущерба бюджету. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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