11 детей погибли с начала года на водоемах Кузбасса

11 детей погибло с начала года на водоемах Кузбасса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе с начала 2020 года зафиксировано 11 случаев гибели детей на водоемах. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Как уточнили в ведомстве, большая часть случаев произошла в результате ненадлежащего родительского контроля.

- Если вы видите ребенка, который без присмотра находится у воды или в том месте, которое представляет для него опасность, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть полиции, - отметила замначальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Ирина Васильева.

Для обеспечения безопасности сотрудники полиции проводят рейды в местах купания. Недавно в Анжеро-Судженске они обнаружили пять детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые ушли купаться на озеро, не предупредив взрослых.

С детьми провели профилактическую беседу и передали родителям. Тем, в свою очередь, придется заплатить штраф за невыполнение своих обязанностей в размере от 100 до 500 рублей.