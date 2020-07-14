В Кузбассе изъяли 256 килограммов опасных овощей и фруктов

14 Июль 2020 2020-07-14T05:39:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора продолжает проверку качества овощей и фруктов на рынках Кузбасса. В результате специалисты обнаружили опасную продукцию, которая может нанести вред потребителям.

В первом полугодии было отобрано и исследовано 442 пробы плодоовощной продукции, в том числе 71 проба импортной продукции, на соответствие требованиям технического регламента о безопасности. По санитарно-химическим показателям исследовано 360 проб плодоовощной продукции, из них 262 пробы - на содержание нитратов, 180 - на содержание пестицидов, 166 - на содержание токсичных элементов. Также исследовано 269 проб по паразитологическим показателям и 34 пробы по микробиологическим показателям. По результатам проверки проба моркови из Китая показала превышение нитратов и была изъята из продажи.

Также специалисты Роспотребнадзора изъяли 36 партий овощей и фруктов общим весом 256 килограммов из-за ряда других нарушений. В их числе: несоответствие установленным требованиям, отсутствие сопроводительных документов и информации для потребителей, продажа с признаками порчи и гнили, нарушение температурных условий при хранении.

По результатам проверок пяти юрлицам, ИП и должностным лицам назначены штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU