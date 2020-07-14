14 Июль 2020 2020-07-14T06:55:53+03:00

На проспекте Ленина в Кемерове столкнулись три автомобиля Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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В Кемерове в понедельник, 13 июля, на проспекте Ленина столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел вечером, после окончания рабочего дня.

Как рассказали в городской ГИБДД, три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в районе дома № 72 (остановка «Фабричная») около 19.25.

Участниками аварии стали автомобили Nissan Cefiro, Audi и «Лада Гранта». Повреждения получили только транспортные средства, обошлось без пострадавших.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU