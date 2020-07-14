На проспекте Ленина в Кемерове столкнулись три автомобиля
Инцидент произошел вечером в понедельник, 13 июля
На проспекте Ленина в Кемерове столкнулись три автомобиляФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове в понедельник, 13 июля, на проспекте Ленина столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел вечером, после окончания рабочего дня.
Как рассказали в городской ГИБДД, три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в районе дома № 72 (остановка «Фабричная») около 19.25.
Участниками аварии стали автомобили Nissan Cefiro, Audi и «Лада Гранта». Повреждения получили только транспортные средства, обошлось без пострадавших.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU