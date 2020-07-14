2020-07-14T07:25:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Кузбассе достигло 15 человек

Еще об одном скончавшемся сообщил оперштаб
Мария КОЛОСОВА
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Число умерших от коронавируса в Кузбассе достигло 15 человекЧисло умерших от коронавируса в Кузбассе достигло 15 человекФото: Артем КИЛЬКИН
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По данным оперативного штаба на утро 14 июля, в Кузбассе от коронавируса скончался еще один человек. Таким образом, их общее число с начала пандемии достигло 15.

- Одна пациентка скончалась. У женщины из Кемерова на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии, - сообщили в штабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки заболели 46 человек, общее число зараженных, таким образом, достигло 2553. 49 пациентов были выписаны, всего от коронавируса вылечились уже 1222 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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