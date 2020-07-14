14 Июль 2020 2020-07-14T07:45:26+03:00

Еще у 46 пациентов в Кузбассе подтвердился коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

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Согласно официальной сводке, на утро 14 июля в Кузбассе еще у 46 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в оперативном штабе.

Одновременно с этим 49 пациентов были выписаны из больниц. Всего же с середины марта вылечились 1222 человека.

Также стало известно, что одна пациентка скончалась. У женщины из Кемерова на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1316 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7277 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU