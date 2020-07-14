Лидером по числу заболевших коронавирусом на 14 июля стал Кемерово

14 Июль 2020 2020-07-14T08:18:09+03:00

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Кемерово стал лидером по число заболевших коронавирусом за минувшие сутки. На утро 14 июля стало известно, что диагноз подтвердился еще у 46 человек.

В оперативном межведомственном штабе области рассказали, в каких городах и районах обнаружены новые случаи заболевания. Из 46 случаев 19 - в Кемерове, шесть - в Промышленновском муниципальном округе, пять - в Юрге, три - в Новокузнецке, по два - в Белове и Березовском, еще по одному - в Киселевске, Краснобродском, Мысках, Осинниках, Мариинском районе, а также в Гурьевском, Крапивинском, Юргинском и Яйском муниципальных округах.

Таким образом, общее число заболевших достигло 2553 человек, выздоровело 1222 человека, в том числе 49 за минувшие сутки, 15 пациентов скончались.

Сейчас в регионе помощь получают 1316 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7277 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU