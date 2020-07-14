Площадь Московскую в Кемерове построят к июню 2021 года

14 Июль 2020 2020-07-14T08:20:19+03:00

Площадь Московскую в Кемерове построят к июню 2021 год. Фото: Публичная кадастровая карта России

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Площадь Московскую в Кемерове, которая будет располагаться на пересечении улицы Терешковой и Притомского проспекта, построят к июню 2021 года. Сейчас проект находится на экспертизе.

Вопрос об окончании строительства задал кемеровчанин на цифровой платформе «Кузбасс онлайн». «В связи с грядущей знаменательной датой в честь 300-летия Кузбасса просим разъяснить когда приступят к строительству Московской площади на проспекте Притомском» - так звучал вопрос от горожанина.

В управлении городского развития города Кемерово ответили, что сейчас проектная документация на строительство площади Московской находится на государственной экспертизе.

«По завершении процедур устранения замечаний экспертов и получения положительного заключения будет объявлен аукцион на строительство сценического комплекса и площади для проведения массовых мероприятий. Срок завершения строительства объекта и ввода в эксплуатацию - июнь 2021 года», - говорится в официальном ответе.

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Стартовал электронный аукцион на разработку проектной документации Московской площади. В скором времени она будет построена на пересечении Притомского проспекта и улицы Терешковой. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU