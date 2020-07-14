14 Июль 2020 2020-07-14T09:50:05+03:00

Водитель на Nissan наехал на 6-летнего велосипедиста в Кемерове Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Кемерове водитель автомобиля Nissan наехал на 6-летнего велосипедиста. В результате мальчик получил травмы.

Инцидент произошел 13 июля, около 11.40, на улице Халтурина. Водитель Nissn Note ехал по двору и наехал на ребенка на велосипеде, который двигался навстречу.

- В результате ДТП 6-летний велосипедист получил травмы, по характеру которых назначено амбулаторное лечение. Предварительной причиной автоаварии стало нарушение правил расположения транспортных средств водителем автомобиля, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что за полгода в Кузбассе зарегистрировано 131 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых шесть из них погибли и 145 получили различные травмы. С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 10 ДТП, все несовершеннолетние участники получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU