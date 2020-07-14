В Кузбассе из окна выпал 2-летний ребенок

14 Июль 2020 2020-07-14T10:50:58+03:00

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В Кузбассе снова зафиксирован случай падения ребенка из окна. В этот раз инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком.

О произошедшем полицейские узнали от диспетчера скорой помощи. Как выяснилось, из окна второго этажа многоквартирного жилого дома упал 2-летний ребенок. Мальчик с ушибами был доставлен в больницу, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Правоохранители выяснили, что пострадавший ребенок живет в квартире вместе с родителями и старшей сестрой. Семья является положительной и на учете не состоит.

- Мама ребенка пояснила, что находилась в детской комнате с младшим сыном. В какой-то момент мать отвлеклась на домашние дела и вышла из комнаты, оставив ребенка одного. В это время малыш облокотился на москитную сетку открытого окна и упал вниз, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего, все обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU