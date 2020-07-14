2020-07-14T12:31:24+03:00
Общество

В Прокопьевске вор-рецидивист оставил без света 400 домов, детский сад и АЗС

Мужчина несколько дней похищал оборудование трансформаторных подстанций
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевске вор-рецидивист оставил без света 400 домов, детский сад и АЗС. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Прокопьевске вор-рецидивист оставил без света 400 домов, детский сад и АЗС. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Прокопьевске по вине любителя цветных металлов без света остались жители 400 домов. Вор-рецидивист на протяжении нескольких дней похищал оборудование с трансформаторных подстанций.

О происходящем полицейским сообщил представитель энергетической компании. Как выяснилось, неизвестный похищал с подстанций выключатели и медные крепления.

Вскоре подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний житель Рудничного района Прокопьевска. Он признался, что в трансформаторные подстанции он проникал ночью и похищал элементы, содержащие медь и алюминий. Краденые детали он сдал в пункт приема цветного металла за две тысячи рублей.

-Подозреваемый признался, что имеет образование электрика и на протяжении нескольких лет работал электрослесарем, поэтому не боялся проникать в объекты повышенной опасности. В результате действий злоумышленника без электроэнергии остались жители 400 частных домов, детский сад и автозаправочная станция, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.

Против прокопчанина возбуждено пять уголовных дел за кражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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