В Белове мать на неделю бросила ребенка с недееспособной бабушкой. Фото: Юлия Щипицина

В Белове мать на неделю оставила своего двухлетнего ребенка с недееспособной бабушкой. Об этом полицейским рассказали неравнодушные жители.

Сообщение в дежурную часть поступило вечером. Звонивший сообщил, что в одном из частных домов находится малолетний ребенок без присмотра родителей. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу.

На месте обнаружилось, что ребенок находится дома не совсем один, а вместе с пожилой женщиной. Вот только по состоянию здоровья она не разговаривает и с трудом передвигается. В жилье полицейские не обнаружили продуктов, а само оно находилось в антисанитарном состоянии. В связи с этим было принято решение отвезти ребенка в больницу.

Мать ребенка обратилась в полицию только неделю спустя. Выяснилось, что все это время она распивала алкоголь в компании друзей.

-В отношении мамы мальчика инспекторы ПДН составили протокол, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Собранные материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.