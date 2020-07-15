В Кемерове масочный режим нарушили 39 бизнесменов
В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. В их числе оказались не только простые горожане, но и 39 представителей бизнеса.
Специалисты управления потребительского рынка за сутки проверили 638 магазинов и предприятий общественного питания на соблюдение масочного режима, среди которых нарушили эту меру 39 предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Кроме того, группа контроля МБУ «УЕЗТУ» проверила 105 автобусов, маршрутных такси, трамваев и троллейбусов. Специалисты составили четыре акта на нарушителей превентивных мер среди транспортных предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU