2020-07-15T03:14:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кемерове масочный режим нарушили 39 бизнесменов

Это выяснилось в ходе регулярных рейдов
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове масочный режим нарушили 39 бизнесменовВ Кемерове масочный режим нарушили 39 бизнесменов
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В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. В их числе оказались не только простые горожане, но и 39 представителей бизнеса.

Специалисты управления потребительского рынка за сутки проверили 638 магазинов и предприятий общественного питания на соблюдение масочного режима, среди которых нарушили эту меру 39 предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, группа контроля МБУ «УЕЗТУ» проверила 105 автобусов, маршрутных такси, трамваев и троллейбусов. Специалисты составили четыре акта на нарушителей превентивных мер среди транспортных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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