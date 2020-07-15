15 Июль 2020 2020-07-15T04:10:46+03:00

В Новокузнецке работник транспортной компании украл семь посылок с драгоценностями Фото: Иван ИВАНОВ

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В Новокузнецке сотрудник транспортной компании украл семь посылок с драгоценностями. Их заказывали для себя пользователи интернет-магазина.

С заявлением в полицию обратился представитель организации. По словам мужчины, неизвестный похитил семь посылок с ювелирными изделиями. Общая сумма ущерба составила более 42 000 рублей. Виновника – 45-летнего сотрудника - удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

-Стражи порядка задержали подозреваемого, который признался в содеянном. Он пояснил, что совершил кражу в последний день перед увольнением, так как надеялся, что его не найдут, а похищенное имущество хранил у себя дома, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы уголовного дела которое возбуждено против новокузнечанина, рассматриваются в суде. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU