15 Июль 2020 2020-07-15T05:05:44+03:00

В Кузбассе застраховано более трех тысяч медиков, работающих в условиях COVID-19. Фото: Минздрав Кузбасса

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В Кузбассе застраховано более трех тысяч работников медорганизаций, работающих в условиях распространения коронавирусной инфекции. Договор страхования рассчитан на год.

Как отметили в областном минздраве, страховка предусматривает риски летального исхода от вновь выявленных заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. При возникновении страхового случая единовременные выплаты в объеме 100 процентов будут получены родными и близкими врачей и сотрудникам среднего звена и составят один миллион рублей, родными водителей — 500 тысяч рублей.

-Всего по состоянию на 13 июля договоры страхования заключены на 1767 медработников. На эти цели направлено 5,1 миллиона рублей из регионального бюджета, - добавили в ведомстве.

Кроме того, одно из угледобывающих предприятий региона на собственные средства оформило страхование 1668 врачей, фельдшеров и водителей бригад скорой медицинской помощи. Эту меру поддержки оно оказывает совместно с правительством области.

Таким образом, сейчас в регионе застрахованы 3435 сотрудников медорганизаций, работающих в непростых эпидемиологических условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU