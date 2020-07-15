15 Июль 2020 2020-07-15T05:48:28+03:00

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На сайте госзакупок сообщили о том, что Кузбасс планирует взять в кредит более 11 миллиардов рублей. Средства нужны, чтобы оплатить долги региона и покрыть дефицит областного бюджета.

Департамент контрактной системы Кемеровской области объявил четыре тендера на привлечение невозобновляемых кредитных линий. Их с совокупный лимит составляет 11,3 миллиарда рублей. Речь идет о трех контрактах по 3 миллиарда и одном на 2,3 миллиарда рублей. Средства привлекают на три года по начальной ставке 5,5% годовых.

Источником финансирования является областной бюджет, а государственным заказчиком выступает министерство финансов Кузбасса. Подведение итогов аукционов планируется 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU