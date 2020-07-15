Умерла известный кузбасский тележурналист Зоя Естамонова

15 Июль 2020 2020-07-15T06:29:19+03:00

Она рассказывала в эфире о культуре в регионе

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Известный кузбасский тележурналист Зоя Естамонова умерла 13 июля. Она рассказывала в эфире о культурном наследии региона.

Зоя Естамонова ушла из жизни в 83 года. Она осталась в памяти кузбассовцев писателем и ведущей кемеровской студии телевидения. Самые знаменитые ее проекты - «Телевизионный музей изобразительного искусства», «Книжная лавка «Экслибрис», «Зов», «Спаси, господи, люди твоя!». Зоя Естамонова была одним из авторов программы «Страницы природы», в эфир вышло более 100 передач этого цикла. Она любила рассказывать кузбассовцам о местных художниках, писателях и народных мастерах.

Тележурналистка проработала на кемеровском телевидении до 1997 года – в общей сложности 38 лет. Зоя Естамонова создала множество телеспектаклей и сценариев для киноочерков, писала книги и публиковалась на страницах местных газет и журналов. Она оставила глубокий след в журналистике Кузбасса.

Редакция «Комсомольской правды» приносит свои соболезнования родным и близким Зои Естамоновой.

ИСТОЧНИК KP.RU