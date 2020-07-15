15 Июль 2020 2020-07-15T07:37:57+03:00

В Кузбассе погиб водитель Honda после ДТП с КамАЗом. Фото: ДТП Ленинск-Кузнецкий (Полысаево)/Вконтакте

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В Кемеровской области на трассе погиб 36-летний водитель Honda Stepwgn. Он не рассчитал дистанцию до впереди идущего КамАЗа.

Авария случилась поздно вечером 14 июля. Автомобили столкнулись в 22.50 в Прокопьевском районе, на 161-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Кузбасса, по предварительным данным, водитель Honda Stepwgn не обеспечил безопасность движения и столкнулся со впереди идущим КамАЗом с полуприцепом. Водитель Honda был еще жив сразу после аварии, и его увезли в больницу. Однако он получил серьезные травмы, и медикам не удалось его спасти.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Им предстоит выяснить определить, в каком состоянии был погибший и что стало точной причиной произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU