Еще 49 человек заболели коронавирусом в Кузбассе
В Кемеровской области еще на 49 человек увеличилось число заразившихся коронавирусом. Оперштаб опубликовал последние данные на 15 июля.
В настоящее время всех заболевших изолировали, доктора оказывают им помощь. Всего в инфекционных больницах Кузбасса находятся 1297 пациентов.
По последним данным, с начала пандемии в регионе диагностировали это заболевание у 2602 человек. При этом 1290 уже выздоровели и отправились домой, из них 68 пациентов выписали за последние сутки. В общей сложности в Кемеровской области от COVID-19 умерли 15 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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