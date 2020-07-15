2020-07-15T07:39:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 49 человек заболели коронавирусом в Кузбассе

Оперштаб опубликовал актуальную информацию на 15 июля
Лия Гараева
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Еще 49 человек заболели коронавирусом в КузбассеЕще 49 человек заболели коронавирусом в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемеровской области еще на 49 человек увеличилось число заразившихся коронавирусом. Оперштаб опубликовал последние данные на 15 июля.

В настоящее время всех заболевших изолировали, доктора оказывают им помощь. Всего в инфекционных больницах Кузбасса находятся 1297 пациентов.

По последним данным, с начала пандемии в регионе диагностировали это заболевание у 2602 человек. При этом 1290 уже выздоровели и отправились домой, из них 68 пациентов выписали за последние сутки. В общей сложности в Кемеровской области от COVID-19 умерли 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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