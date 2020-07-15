Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом

15 Июль 2020 2020-07-15T08:35:28+03:00

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По информации на 15 июля, Новокузнецк стал лидером по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Здесь за последние сутки их число увеличилось еще на 16 человек.

На втором месте по числу новых заражений находится Междуреченск, где диагностировали инфекцию у шести жителей. Также по пять человек заболели коронавирусом в Киселевске и Кемерове.

Всего за последние сутки количество пациентов с COVID-19 на территории Кемеровской области достигло 1297. Из них 49 обнаружили с 14 по 15 июля. Количество умерших остается прежним - 15.

ИСТОЧНИК KP.RU