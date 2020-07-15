2020-07-15T08:35:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом

Здесь обнаружили еще 16 заболевших
Лия Гараева
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Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусомНовокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
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По информации на 15 июля, Новокузнецк стал лидером по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Здесь за последние сутки их число увеличилось еще на 16 человек.

На втором месте по числу новых заражений находится Междуреченск, где диагностировали инфекцию у шести жителей. Также по пять человек заболели коронавирусом в Киселевске и Кемерове.

Всего за последние сутки количество пациентов с COVID-19 на территории Кемеровской области достигло 1297. Из них 49 обнаружили с 14 по 15 июля. Количество умерших остается прежним - 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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