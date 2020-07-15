15 Июль 2020 2020-07-15T09:33:15+03:00

В Кузбассе силовики будут ловить нарушителей ПДД с помощью вертолета. Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу

Уже прошел первый профилактический рейд

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В Кемеровской области прошел первый профилактический рейд силовиков на вертолете Ми-8. Теперь нарушителей ПДД стражи правопорядка будут обнаруживать с помощью вертолета.

Авиационный отряд специального назначения Управления Росгвардии по Кемеровской области патрулировал обновленную дорогу Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. При взаимодействии с региональной Госавтоинспекцией силовики продолжат подобные рейды на скоростных дорогах.

- Вертолет Ми-8 авиационного отряда Росгвардии оснащен системой высотного видеонаблюдения «ОКО», которая позволяет контролировать соблюдение ПДД на участках дорог протяженностью до двух с половиной километров, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU