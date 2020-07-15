В Кузбассе силовики будут ловить нарушителей ПДД с помощью вертолета
В Кемеровской области прошел первый профилактический рейд силовиков на вертолете Ми-8. Теперь нарушителей ПДД стражи правопорядка будут обнаруживать с помощью вертолета.
Авиационный отряд специального назначения Управления Росгвардии по Кемеровской области патрулировал обновленную дорогу Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. При взаимодействии с региональной Госавтоинспекцией силовики продолжат подобные рейды на скоростных дорогах.
- Вертолет Ми-8 авиационного отряда Росгвардии оснащен системой высотного видеонаблюдения «ОКО», которая позволяет контролировать соблюдение ПДД на участках дорог протяженностью до двух с половиной километров, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU