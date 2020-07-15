Подросток и водитель травмировались в перевернувшейся машине на кузбасской трассе

15 Июль 2020 2020-07-15T09:42:13+03:00

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В Промышленновском районе вечером 14 июля случилось ДТП, в котором получили травмы мужчина и подросток. Они находились в перевернувшейся легковушке, слетевшей в кювет.

Примерно в 18.30 случилась авария на 44-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Промышленная - Журавлево. Дело в том, что водитель нарушил правила дорожного движения.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 21124 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП травмирован 31-летний водитель и его 17-летний пассажир. По характеру травм им назначили стационарное лечение, - сообщили в ГИБДД.

С начала года в Кузбассе, по официальным данным, произошло 214 ДТП по причине нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части. В результате погибли 26 человек, еще 91 человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU