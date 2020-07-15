По итогам первого полугодия РСХБ перечислил более 11 миллионов рублей на проекты по защите амурского тигра

15 Июль 2020 2020-07-15T10:10:48+03:00

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С операций оплаты по картам «Амурский тигр» в 1-м полугодии 2020 года было перечислено более 11 миллионов рублей в АНО «Центр «Амурский тигр» в рамках программы «Их судьба в наших руках».

«Наша программа направлена на защиту уникального вида животных. Еще 100 лет назад амурские тигры полностью заселяли Дальний Восток, а сейчас находятся на грани исчезновения. Судьба одного из самых редких хищников планеты находится сейчас в руках человека. Возможность поучаствовать в таком добром деле доступна каждому клиенту нашего Банка – достаточно оплачивать свои покупки картой «Амурский тигр». За последние 5 лет популяция амурского тигра увеличилась на 15 процентов. Это лучшее доказательство того, что работа АНО «Центр «Амурский тигр» и оказываемая, в том числе Россельхозбанком помощь, дала результат», – рассказала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

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