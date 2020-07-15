С кемеровчанина взыскали штраф 2,5 миллиона рублей за взятку сотруднику ФСБ

15 Июль 2020 2020-07-15T10:58:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове суд назначил штраф директору научного центра в области безопасности работ в горной промышленности. За дачу взятки сотруднику ФСБ с мужчины взыскали 2,5 миллиона рублей.

Дело в том, что он хотел покровительства правоохранительных органов и собирался ежемесячно платить 200 тысяч рублей за их бездействие. Об этом сотрудник ФСБ сообщил своему руководству. Злоумышленника схватили при передаче взятки.

В отношении директора возбудили уголовное дело, и суд признал его виновным. Осужденный уже выплатил штраф в полном объеме, но на этом его наказание не закончилось. Теперь он три года не сможет занимать руководящие должности.

ИСТОЧНИК KP.RU