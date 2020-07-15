Звезды телевидения и музыки выступили на вечеринке под Кемеровом

15 Июль 2020 2020-07-15T12:38:09+03:00

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К гастрольной жизни начали возвращаться звезды телевидения и музыки. Одни из них уже побывали на вечеринке в «Боярской усадьбе» под Кемеровом.

Здесь были замечены артист лейбла Black Star, музыкант Миша Марвин, а также актер театра и ТВ Оскар Кучера. Работники парка-отеля разместили на своих страницах в соцсетях совместные снимки с артистами. Однако остается неизвестным, на каком именно мероприятии они выступали.

«Ох, давно я не летал! Я думаю - не я один … Кемерово, я скучал!» - написал в своем Instagram Оскар Кучера.

Фото: oskarkuchera/Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU