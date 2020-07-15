Театры возобновят работу в Кузбассе

15 Июль 2020 2020-07-15T13:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области разрешили возобновить работу концертных площадок и театров. Новый театральный сезон стартует 20 августа.

Уже сейчас артисты смогут репетировать, а также начнется предварительная продажа билетов. Об этом распорядился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Возобновить деятельность концертных и театрально-зрелищных учреждений Кемеровской области - Кузбасса в части: подготовки к открытию с 20.08.2020 театрального сезона; предварительной продажи билетов через кассы и уполномоченных на реализацию билетов; возобновления репетиций с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлениями главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу», - говорится в распоряжении губернатора.

Площадки смогут продолжить работу при соблюдении следующих мер безопасности: антисептики на входе, соблюдение социальной дистанции у билетных касс. Также помещения нужно будет проветривать каждые два часа и измерять температуру тела работников.

ИСТОЧНИК KP.RU