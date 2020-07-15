2020-07-15T13:52:49+03:00
Общество

Подросток на квадроцикле сбил трехлетнего ребенка под Кемеровом

Водитель скрылся с места ДТП
Лия Гараева
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Подросток на квадроцикле сбил трехлетнего ребенка под КемеровомПодросток на квадроцикле сбил трехлетнего ребенка под Кемеровом
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В деревне Сухово Кемеровского района произошла авария 14 июля. Здесь подросток за рулем квадроцикла сбил трехлетнего ребенка и скрылся с места ДТП.

Инцидент случился в 15.30, когда несовершеннолетний ехал задним ходом. В этот момент под колеса попал ребенок, который получил ушибы и ссадины. Полиция разыскивает подростка, а также владельца квадроцикла и свидетелей произошедшего.

- По данному факту правоохранители возбудили административное дело. Если вы что-либо знаете об обстоятельствах ДТП и личности водителя, сообщите об этом в дежурную часть ОМВД России по Кемеровскому району. Анонимность гарантируется, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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