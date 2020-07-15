2020-07-15T13:43:40+03:00
Происшествия

Сотрудники новокузнецкого аэропорта украли 450 мобильных телефонов

Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей
Екатерина ТРОФИМОВА
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Технику из прибывающих в аэропорт посылок похищали в течение восьми месяцев.Технику из прибывающих в аэропорт посылок похищали в течение восьми месяцев.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Пятеро сотрудников новокузнецкого аэропорта организовали целый преступный бизнес на рабочем месте. Они специализировались на краже телефонов и планшетов. С грузов, прибывающих из Москвы, переклеивали бирки на другие упаковки. В итоге по бумагам получатели забирали товар в полном объеме – а излишки шли изобретательной пятерке. Всего таким образом за восемь месяцев было похищено более 450 мобильных телефонов на общую сумму 2 650 353 рубля.

Краденое сотрудники выносили из здания аэропорта, а потом продавали либо дарили.

Когда началось расследование пропажи техники, под подозрение попали шесть сотрудников аэропорта. Найденные у них дома в ходе обыска пропавшие телефоны подтвердили: следствие идет верным путем.

Дело одного из подозреваемых позднее было выделено в отдельное производство.

Вина всех фигурантов уголовного дела была доказана в ходе судебного процесса, который в течение года проходил в Прокопьевском районном суде. Самое суровое наказание назначено в 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Его присудили совершившему наибольшее количество краж. Реальное лишение свободы не получил ни один из фигурантов уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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