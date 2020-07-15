Кузбассовец схватил за шею подростка, отказавшегося купить алкоголь
В Белове осудят 25-летнего мужчину, который ограбил 17-летнего подростка. Первый схватил последнего за шею, когда тот отказался купить спиртное.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, они встретились около магазина. И мужчина потребовал, чтобы подросток приобрел ему алкоголь. Не получив желаемого он отобрал мобильный телефон и ушел.
Потерпевший вернулся домой и рассказал обо всем матери. Она же и обратилась в полицию. Правоохранители быстро нашли подозреваемого и вернули украденное подростку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое уже передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU