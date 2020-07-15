2020-07-15T14:21:22+03:00
Общество

Кузбассовец схватил за шею подростка, отказавшегося купить алкоголь

После мужчина ограбил парня
Лия Гараева
Поделиться:
Кузбассовец схватил за шею подростка, отказавшегося купить алкогольКузбассовец схватил за шею подростка, отказавшегося купить алкогольФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Белове осудят 25-летнего мужчину, который ограбил 17-летнего подростка. Первый схватил последнего за шею, когда тот отказался купить спиртное.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, они встретились около магазина. И мужчина потребовал, чтобы подросток приобрел ему алкоголь. Не получив желаемого он отобрал мобильный телефон и ушел.

Потерпевший вернулся домой и рассказал обо всем матери. Она же и обратилась в полицию. Правоохранители быстро нашли подозреваемого и вернули украденное подростку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец схватил за шею подростка, отказавшегося купить алкоголь
Кемеровчанин размещал порно со школьниками в интернете
Сотрудники новокузнецкого аэропорта украли 450 мобильных телефонов
Подросток на квадроцикле сбил трехлетнего ребенка под Кемеровом
Театры возобновят работу в Кузбассе
В Кузбассе появилось новое распоряжение о снятии части ограничений по коронавирусу
Звезды телевидения и музыки выступили на вечеринке под Кемеровом
Мэр Кемерова вошел в топ-5 глав столиц СФО
С кемеровчанина взыскали штраф 2,5 миллиона рублей за взятку сотруднику ФСБ
По итогам первого полугодия РСХБ перечислил более 11 миллионов рублей на проекты по защите амурского тигра
Подросток и водитель травмировались в перевернувшейся машине на кузбасской трассе
В Кузбассе силовики будут ловить нарушителей ПДД с помощью вертолета
Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом
В каких районах Кузбасса выявили 49 новых случаев коронавируса
Еще 49 человек заболели коронавирусом в Кузбассе
В Кузбассе погиб водитель Honda после ДТП с КамАЗом
Умерла известный кузбасский тележурналист Зоя Естамонова
Кузбасс планирует взять в кредит более 11 миллиардов рублей
В Кузбассе застраховано более трех тысяч медиков, работающих в условиях COVID-19