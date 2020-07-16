Кузбассовец задушил приятеля из-за бутылки спиртного

16 Июль 2020 2020-07-16T05:59:31+03:00

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В Таштагольском районе осудили 45-летнего местного жителя, который убил своего приятеля по пьяни. Преступник задушил знакомого, потому что решил, что тот забрал его алкоголь.

Это случилось больше года назад - в апреле 2019-го. Тогда осужденный устроил у себя дома вечеринку со своими двумя знакомыми. После того как последние ушли, мужчина обнаружил, что пропала бутылка спиртного.

Преступник догнал приятелей и потребовал отдать украденное. Один из них быстро убежал, чтобы не ввязываться в разборки, но второй начал ругаться. В итоге он получил по голове и упал. Осужденный начал его душить и не остановился, пока жертва не перестала дышать. Потом он спрятал тело в частном секторе, забросав досками. Однако труп нашли местные жители и обратились в полицию. Преступника задержали.

- Со следствием мужчина сотрудничал, свой поступок оправдывал тем, что потерпевший похитил у него спиртное, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Суд признал его виновным. Теперь следующие семь лет он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU