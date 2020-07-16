В Кузбассе осудили виновника ДТП, в котором погибли две женщины

16 Июль 2020 2020-07-16T06:04:32+03:00

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В Промышленновском районе осудили местного жителя, по вине которого в аварии погибли две женщины. Еще два человека получили травмы.

ДТП случилось на автодороге Промышленная - Окунево в октябре 2018 года. Поздно вечером пострадавшие ехали по своим делам и не заметили, что на пути стоит грузовик. В итоге «Хонда Торнео» протаранила ЗИЛ, который находился на полосе движения без включенных сигналов аварийной остановки.

На месте происшествия погибли две пассажирки иномарки. Одной было 59 лет, другой - 51 год. Еще одна пассажирка и водитель «Хонды» получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, авария случилась из-за нарушения водителем ЗИЛа пяти пунктов ПДД. Основное из них - он никак не обозначил свой заглохший автомобиль и не сместил его на обочину. Теперь же мужчина отправится в колонию-поселение на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU