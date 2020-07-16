2020-07-16T06:07:31+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют ТЦ возле кемеровского парка Ангелов

Строительство закончится осенью
Лия Гараева
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В настоящее время продолжается строительство нового торгового центра в Кемерове, который находится рядом с парком Ангелов. Власти сообщили, что строительство объекта закончится осенью.

В администрации города рассказали, что ТЦ на проспекте Ленина на пересечении с улицей Пролетарской планируют открыть в сентябре 2020 года. Сейчас на объекте ведутся отделочные и пусконаладочные работы. Кроме того, строители делают крыльцо на главном входе.

Строительство рядом со сгоревшей «Зимней вишней» началось еще весной 2015 года. Тогда планировалось, что на этом месте будет 14-этажный бизнес-центр «Шервуд». Но после смены собственников было решено построить торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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