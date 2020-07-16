2020-07-16T07:18:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Шестнадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

Появилась сводка оперштаба на утро 16 июля
Лия Гараева
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Шестнадцатый пациент с коронавирусом умер в КузбассеШестнадцатый пациент с коронавирусом умер в КузбассеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Кемеровской области на 16 июля стало на еще одну смерть пациента с Covid-19 больше. Она стала уже 16 по счету.

- Один пациент скончался. Мужчина 1962 года рождения, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Пожилой мужчина был родом из пгт Промышленная. Врачи дали заключение о его смерти. В нем говорится, что заболевание коронавируса серьезно повлияло на здоровье скончавшегося. На фоне COVID-19 у него появилось два осложнения: ишемическая болезнь сердца и тяжелая форма пневмонии. «Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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