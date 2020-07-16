2020-07-16T08:51:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе еще 48 человек заразились коронавирусом

Оперштаб опубликовал актуальную информацию на 16 июля
Лия Гараева
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В Кузбассе еще 48 человек заразились коронавирусомВ Кузбассе еще 48 человек заразились коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперштаб опубликовал последние данные по коронавирусу на 16 июля. За последние сутки в Кемеровской области еще на 48 человек увеличилось число заразившихся коронавирусом.

В настоящее время доктора оказывают им помощь, больных изолировали от других людей. Всего в инфекционных больницах Кемеровской области находятся 1297 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе диагностировали коронавирус у 2650 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 47 пациентов, они успешно прошли курс лечения. Таким образом, 1337 уже выздоровели и отправились домой. В общей сложности в Кемеровской области от COVID-19 умерли 16 человек. О смерти одного из них стало известно 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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