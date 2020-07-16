2020-07-16T09:39:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Кемерово лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом

Здесь обнаружили еще 18 заболевших
Лия Гараева
Поделиться:
Кемерово лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусомКемерово лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Оперштаб разместил информацию о ситуации с коронавирусом на 16 июля. Согласно свежим данным, Кемерово стал лидером по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки здесь зафиксировали еще 18 заболевших.

На втором месте по числу новых заражений находится Новокузнецк, который также часто занимает первую позицию. В этом городе диагностировали инфекцию у семи жителей. На третьем месте оказался Анжеро-Судженск, где заразились еще четыре человека.

Всего за последние сутки количество пациентов с COVID-19 увеличилось на 48. Таким образом, на территории Кемеровской области их число достигло 1297.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе жители трех деревень заметили медведей
В Кемерове продолжается ремонт проспекта Шахтеров
Задержанного в Германии уроженца Кузбасса Дениса Казначеева выпустили под залог
Замгубернатора Андрей Панов ответил на жалобы кузбассовцев о загрязнении рек
Сбербанк открывает летнюю цифровую школу для преподавателей вузов
Поезд насмерть сбил 94-летнию женщину в Кузбассе
В кузбасской школе рухнула стена
Кемерово лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом
В Кузбассе еще 48 человек заразились коронавирусом
Шестнадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
У кемеровчанина арестовали авто из-за сбитого лося
В Кузбассе нашли мертвым ушедшего в лес мужчину
Стало известно, когда откроют ТЦ возле кемеровского парка Ангелов
В Кемерове две недели назад пропала пенсионерка
В Кузбассе осудили виновника ДТП, в котором погибли две женщины