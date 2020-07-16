Кемерово лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом

16 Июль 2020 2020-07-16T09:39:58+03:00

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Оперштаб разместил информацию о ситуации с коронавирусом на 16 июля. Согласно свежим данным, Кемерово стал лидером по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки здесь зафиксировали еще 18 заболевших.

На втором месте по числу новых заражений находится Новокузнецк, который также часто занимает первую позицию. В этом городе диагностировали инфекцию у семи жителей. На третьем месте оказался Анжеро-Судженск, где заразились еще четыре человека.

Всего за последние сутки количество пациентов с COVID-19 увеличилось на 48. Таким образом, на территории Кемеровской области их число достигло 1297.

ИСТОЧНИК KP.RU