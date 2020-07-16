Поезд насмерть сбил 94-летнию женщину в Кузбассе

16 Июль 2020 2020-07-16T09:46:26+03:00

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В Кемеровской области поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину. При этом машинист подавал сигналы погибшей, но избежать трагедии не удалось.

Инцидент произошел на территории Юргинского района, недалеко от остановки Таскаево. Машинист заметил женщину, которая переходила через рельсы, и попытался избежать столкновения. Он подавал звуковые сигналы, а также экстренно затормозил поезд. Но ничего из этого не спасло пенсионерку. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла еще до приезда скорой помощи.

- Сотрудники транспортной полиции установили личность погибшей. Ей оказалась 94-летняя жительница поселка Таскаево, - сообщили в Кузбасском ЛУ МВД России.

Кузбассовцев просят быть внимательнее и переходить железнодорожные пути только в строго установленных местах. К ним относятся пешеходные мосты, тоннели или пешеходные настилы. При этом необходимо обращать внимание на сигналы светофоров. С начала года на железной дороге в зоне оперативного обслуживания Кузбасского линейного управления травмировано 10 человек, семь из них погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU