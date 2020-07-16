2020-07-16T10:24:59+03:00
Общество

В Кемерове продолжается ремонт проспекта Шахтеров

Ход работ проверил глава города Илья Середюк
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове продолжается ремонт проспекта Шахтеров. Фото: Администрация КемероваВ Кемерове продолжается ремонт проспекта Шахтеров. Фото: Администрация Кемерова
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В Кемерове продолжается ремонт главной магистрали Рудничного района - проспекта Шахтеров. Ход работ проконтролировал мэр города Илья Середюк.

Сейчас на проезжей части проспекта от улицы Нахимова до улицы Ракитянского дорожники укладывают выравнивающий слой асфальта. Параллельно работы ведутся на двух проездах от проспекта Шахтеров до улицы Юрия Смирнова.

- Вчера во время объезда проспекта Шахтеров приняли решение отремонтировать дополнительно часть улицы Ракитянского от проспекта Шахтеров, - сообщил Илья Середюк. - Планировали включать этот участок дороги в программу ремонта следующего года, но на фоне такого масштабного ремонта проспекта Шахтеров в таком состоянии его оставлять нельзя. Пока техника здесь - нужно ремонтировать. Дали команду подрядчикам на начало работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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