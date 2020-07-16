В Кемерове продолжается ремонт проспекта Шахтеров

16 Июль 2020 2020-07-16T10:24:59+03:00

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В Кемерове продолжается ремонт главной магистрали Рудничного района - проспекта Шахтеров. Ход работ проконтролировал мэр города Илья Середюк.

Сейчас на проезжей части проспекта от улицы Нахимова до улицы Ракитянского дорожники укладывают выравнивающий слой асфальта. Параллельно работы ведутся на двух проездах от проспекта Шахтеров до улицы Юрия Смирнова.

- Вчера во время объезда проспекта Шахтеров приняли решение отремонтировать дополнительно часть улицы Ракитянского от проспекта Шахтеров, - сообщил Илья Середюк. - Планировали включать этот участок дороги в программу ремонта следующего года, но на фоне такого масштабного ремонта проспекта Шахтеров в таком состоянии его оставлять нельзя. Пока техника здесь - нужно ремонтировать. Дали команду подрядчикам на начало работ.

ИСТОЧНИК KP.RU