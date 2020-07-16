2020-07-16T12:15:43+03:00
Общество

Власти запретили строить в Кемерове аквапарк

У застройщика отсутствуют права на земельный участок
Мария КОЛОСОВА
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Власти запретили строить в Кемерове аквапаркВласти запретили строить в Кемерове аквапаркФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кемеровские власти запретили строить в городе аквапарк. Причиной стало отсутствие у компании-застройщика прав на земельный участок.

Администрация города отозвала разрешение на строительство аквапарка у Красного озера в Ленинском районе у ООО «Кузбасский водный центр».

- Застройщик с заявлением на получение нового разрешения на строительство не обращался. На сегодняшний день строительство аквапарка не осуществляется, - сообщили в мэрии.

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В Кемерове появится аквапарк

Вполне возможно, что через несколько лет жителям столицы Кузбасса не придется куда-нибудь ехать для того, чтобы покататься с горок в аквапарках. Одна из московских компаний решила соорудить в Кемерове водный парк развлечений. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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