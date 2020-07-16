Власти запретили строить в Кемерове аквапарк
Кемеровские власти запретили строить в городе аквапарк. Причиной стало отсутствие у компании-застройщика прав на земельный участок.
Администрация города отозвала разрешение на строительство аквапарка у Красного озера в Ленинском районе у ООО «Кузбасский водный центр».
- Застройщик с заявлением на получение нового разрешения на строительство не обращался. На сегодняшний день строительство аквапарка не осуществляется, - сообщили в мэрии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кемерово может остаться без аквапарка
В Кемерове могут не построить аквапарк. С инвестором проекта расторгнут договор аренды земли. Комитет по управлению государственным имуществом расторг с ООО «Кузбасский водный центр» договор аренды земельного участка площадью 20,1 тысячи квадратных метров, расположенного недалеко от Красного озера в спальном районе. (подробности)
В Кемерове появится аквапарк
Вполне возможно, что через несколько лет жителям столицы Кузбасса не придется куда-нибудь ехать для того, чтобы покататься с горок в аквапарках. Одна из московских компаний решила соорудить в Кемерове водный парк развлечений. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU