Власти запретили строить в Кемерове аквапарк

16 Июль 2020 2020-07-16T12:15:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровские власти запретили строить в городе аквапарк. Причиной стало отсутствие у компании-застройщика прав на земельный участок.

Администрация города отозвала разрешение на строительство аквапарка у Красного озера в Ленинском районе у ООО «Кузбасский водный центр».

- Застройщик с заявлением на получение нового разрешения на строительство не обращался. На сегодняшний день строительство аквапарка не осуществляется, - сообщили в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кемерово может остаться без аквапарка

В Кемерове могут не построить аквапарк. С инвестором проекта расторгнут договор аренды земли. Комитет по управлению государственным имуществом расторг с ООО «Кузбасский водный центр» договор аренды земельного участка площадью 20,1 тысячи квадратных метров, расположенного недалеко от Красного озера в спальном районе. (подробности)

В Кемерове появится аквапарк

Вполне возможно, что через несколько лет жителям столицы Кузбасса не придется куда-нибудь ехать для того, чтобы покататься с горок в аквапарках. Одна из московских компаний решила соорудить в Кемерове водный парк развлечений. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU