В Новокузнецке 56-летний водитель насмерть сбил мотоциклиста
В Новокузнецке 56-летний водитель насмерть сбил мотоциклиста. За это мужчина предстанет перед судом.
Инцидент произошел в апреле 2020 года. В полицию поступило сообщение о том, что на улице Транспортной произошла авария с участием автомобиля Toyota Funcargo и мотоцикла. В результате водитель мотоцикла получил многочисленные травмы и впоследствии скончался в больнице. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело.
Как было установлено в ходе следствия, водитель иномарки при выезде на главную дорогу не убедился в безопасности маневра и не уступил преимущество движения мотоциклу, в результате чего транспортные средства столкнулись. При этом оказалось, что водитель иномарки вообще не имел права садиться за руль - за месяц до аварии его задержали за вождение в пьяном виде.
- Учитывая, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние, в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Судом он приговорен к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сейчас уголовное дело в отношении смертельного ДТП рассматривается в суде. Виновнику грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU