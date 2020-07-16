16 Июль 2020 2020-07-16T12:17:18+03:00

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В Новокузнецке 56-летний водитель насмерть сбил мотоциклиста. За это мужчина предстанет перед судом.

Инцидент произошел в апреле 2020 года. В полицию поступило сообщение о том, что на улице Транспортной произошла авария с участием автомобиля Toyota Funcargo и мотоцикла. В результате водитель мотоцикла получил многочисленные травмы и впоследствии скончался в больнице. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело.

Как было установлено в ходе следствия, водитель иномарки при выезде на главную дорогу не убедился в безопасности маневра и не уступил преимущество движения мотоциклу, в результате чего транспортные средства столкнулись. При этом оказалось, что водитель иномарки вообще не имел права садиться за руль - за месяц до аварии его задержали за вождение в пьяном виде.

- Учитывая, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние, в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Судом он приговорен к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело в отношении смертельного ДТП рассматривается в суде. Виновнику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU