Tele2 ускорила 4G-интернет в Кемерове

16 Июль 2020 2020-07-16T12:29:48+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, завершил первый этап рефарминга частот на сетевой инфраструктуре Кузбасса. В результате работ пользовательская скорость в сети 4G выросла в два раза.

По результатам проведенных исследований максимальная скорость в обновленной сети LTE Tele2 на одного абонента в Кемерове достигла 100 Мбит/с. Кроме того, все базовые станции в столице региона оператор обеспечил оборудованием с частотным диапазоном 900 МГц, что позволило повысить стабильность голосового сигнала.

До конца августа проект по рефармингу сети будет реализован в Новокузнецке, а также в других городах Кузбасса, где проживает более 50 000 человек.

-Наша цифровая жизнь давно перебралась из настольного компьютера в смартфон. Цифровыми и мобильными стали фотографии, общение и работа. Все это сейчас сложно себе представить без высоких 4G-скоростей. Технология связи четвертого поколения уже стала базовой услугой для кузбассовцев, мы наблюдаем стабильный рост числа активных пользователей 4G среди наших клиентов. Именно поэтому одной из приоритетных задач Tele2 в Кемеровской области остается расширение емкости LTE-сети и создание максимально комфортных условий пользования мобильным интернетом, - отметил технический директор филиала Tele2 в Кузбассе Илья Рыбальченко.

ИСТОЧНИК KP.RU