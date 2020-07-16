Жителям Новокузнецка предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»
Жителям Новокузнецка предлагают определить площадку, на которой разместится стела «Город трудовой доблести». Напомним, что это звание города присвоил президент Владимир Путин 2 июля.
Почетное звание город получил за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность.
-Новокузнецк получил звание «Город трудовой доблести» в числе 20 первых городов России. Трудовые подвиги новокузнечан признаны на уровне всей страны. Новокузнецк и весь Кузбасс много лет ждали этого решения. Новое почетное звание будет увековечено на стеле, и сейчас все жители Кузбасса приглашаются к участию в выборе места, где установят стелу. Уверен, это будет яркий архитектурный объект, одна из достопримечательностей Новокузнецка, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Участникам голосования предлагается на выбор пять площадок:
-парковая зона на пересечении улицы Рудокопровой и улицы Куйбышева;
-сквер имени маршала Г.К. Жукова;
-сквер на пересечении улицы Кирова и улицы 25 лет Октября;
-сквер по улице 25 лет Октября рядом с пересечением проспекта Курако и улицы Суворова;
-зеленая зона на пересечении проспекта Кузнецкстроевского и улицы Павловского.
Пройти опрос можно на сайте «Наш Новокузнецк». Итоги голосования подведут 3 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU