Жителям Новокузнецка предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»

16 Июль 2020 2020-07-16T12:58:52+03:00

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Жителям Новокузнецка предлагают определить площадку, на которой разместится стела «Город трудовой доблести». Напомним, что это звание города присвоил президент Владимир Путин 2 июля.

Почетное звание город получил за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность.

-Новокузнецк получил звание «Город трудовой доблести» в числе 20 первых городов России. Трудовые подвиги новокузнечан признаны на уровне всей страны. Новокузнецк и весь Кузбасс много лет ждали этого решения. Новое почетное звание будет увековечено на стеле, и сейчас все жители Кузбасса приглашаются к участию в выборе места, где установят стелу. Уверен, это будет яркий архитектурный объект, одна из достопримечательностей Новокузнецка, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Участникам голосования предлагается на выбор пять площадок:

-парковая зона на пересечении улицы Рудокопровой и улицы Куйбышева;

-сквер имени маршала Г.К. Жукова;

-сквер на пересечении улицы Кирова и улицы 25 лет Октября;

-сквер по улице 25 лет Октября рядом с пересечением проспекта Курако и улицы Суворова;

-зеленая зона на пересечении проспекта Кузнецкстроевского и улицы Павловского.

Пройти опрос можно на сайте «Наш Новокузнецк». Итоги голосования подведут 3 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU