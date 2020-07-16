16 Июль 2020 2020-07-16T15:27:08+03:00

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Роспотребнадзор Кузбасса назвал опасные для купания места. Сейчас в области действует 29 пляжей и 61 место отдыха у воды.

Специалисты ведомства с начала года исследовали 74 пробы воды из открытых водоемов на санитарно-химические показатели, из них 14 проб не соответствуют гигиеническим нормативам. Также исследована 91 проба воды на микробиологические показатели, из них 31 проба не соответствует гигиеническим нормативам. А вот по паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативам, нет. Помимо этого, было исследовано 27 проб почвы, все они соответствуют гигиеническим нормативам.

Как рассказали специалисты Роспотребнадзора, по данным на 15 июля, качество воды по микробиологическим показателям не соответствует нормативам на нескольких водных объектах. В их числе пляж у Правой Гавани в Кемерове, городской пляж на реке Кара-Чумыш в Киселевске, по одному пляжу в Осинниках и Калтане, а также в Новокузнецке пляж «Южный» в поселке Чистая Грива, пляж «Нептун» на Запсибовских карьерах, пляжи «Топольники-1» и «Топольники-2» в Кузнецком районе. Также небезопасна зона отдыха в районе кинотеатра «Кузбасс» на реке Уса в Междуреченске.

ИСТОЧНИК KP.RU