2020-07-16T15:28:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Междуреченске создана третья эпидбригада из-за ситуации с коронавирусом

Данное решение связано с ухудшением обстановки в городе
Мария КОЛОСОВА
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В Междуреченске создана третья эпидбригада из-за ситуации с коронавирусом. Фото: Пресс-центр Междуреченска/ vc.comВ Междуреченске создана третья эпидбригада из-за ситуации с коронавирусом. Фото: Пресс-центр Междуреченска/ vc.com
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В Междуреченске создана третья специализированная эпидбригада. Это связано с ухудшением в городе ситуации с коронавирусом.

- Вызовов регистрируется с каждым днем все больше. Выполнить их мы уже не можем просто физически. Поэтому сначала была создана дополнительная бригада, которая работает в дневное время плюсом к нашей круглосуточной эпидбригаде, а сейчас было принято решение привлечь еще одного фельдшера для работы в этой бригаде. Работать специалист будет пять дней в неделю. В будни мы будем стараться нагрузку снимать, - пояснила заведующая станцией скорой медицинской помощи Оксана Ракитина.

Специализированная бригада выезжает к пациентам, которые жалуются на ОРВИ и высокую температуру. После осмотра и назначения лечения у человека берут тест на коронавирус. Бригада работает в круглосуточном режиме семь дней в неделю посменно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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